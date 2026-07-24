Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 08 | 40

Notizia in breve

Alle 8:40 di oggi, si segnala un incidente sulla viabilità a Roma. La strada coinvolta presenta rallentamenti e code in direzione centro. Non sono state ancora fornite informazioni su eventuali feriti o cause. La polizia sta gestendo la situazione e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. La viabilità resta critica nella zona interessata fino a ulteriori aggiornamenti.