Alle 7:25 di questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità. Sul fronte delle strade principali, si registrano rallentamenti e code in alcune zone centrali e periferiche. Le autorità hanno diffuso aggiornamenti sulle condizioni del traffico, consigliando percorsi alternativi e precauzioni agli utenti in transito. La situazione potrebbe evolversi nel corso della giornata.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta scorrevole in queste ore del mattino diamo uno sguardo al trasporto ferroviario oggi domenica 24 Maggio sulla linea Roma Pisa la circolazione dei treni è sospesa dalle ore 9 alle ore 14 tra Grosseto e Orbetello Per consentire la rimozione di un ordigno bellico variazioni per i treni alta velocità coinvolti e variazioni e corse con buste per alcuni treni Intercity per i treni regionali Oltre alle variazioni anche limitazioni di percorso è conclusa siamo sempre nell'ambito del trasporto pubblico sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 07:25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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