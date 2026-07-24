Da mesi, via Torresi rimane un cantiere aperto con lavori stradali ancora in corso. I residenti si lamentano perché l’intervento, iniziato mesi fa, è stato interrotto più volte. Due alberi pericolanti hanno causato ulteriori interventi e ritardi. La strada rimane chiusa e la zona è spesso bloccata, rendendo difficile anche fare la spesa o muoversi normalmente. Nessuna data certa per il completamento dei lavori è stata comunicata finora.

Il cantiere infinito di via Torresi rischia di diventare un vero e proprio caso. I lavori stradali sono iniziati mesi fa, poi sono stati interrotti a causa di due alberi pericolanti che hanno innescato un altro intervento e di conseguenza uno slittamento generale. E adesso i residenti e gli operatori commerciali non ne possono davvero più: "Stiamo pensando a una raccolta di firme qui nella zona delle Grazie, tra residenti e commercianti, da presentare all’amministrazione comunale in modo da chiedere informazioni certe sulla sorte di questo cantiere assurdo". A parlare è una cittadina residente alle Grazie che ieri mattina ha contattato la redazione per denunciare una situazione insostenibile che si sta trascinando da mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Torresi, eterno cantiere. I residenti esasperati: "Assurdo, non si vive più. Impossibile fare la spesa"

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