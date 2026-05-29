Auto si schianta contro una palazzina residenti esasperati | Viviamo nel terrore

Da foggiatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte del 29 maggio, poco dopo mezzanotte, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro una palazzina. L’incidente si è verificato in un quartiere residenziale, probabilmente a causa dell’alta velocità. Non sono stati riportati danni a persone, ma i residenti hanno espresso preoccupazione, riferendo di vivere in uno stato di tensione crescente. La polizia ha effettuato i rilievi e avviato le indagini sul caso.

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L'ultimo incidente è avvenuto oggi, 29 maggio, poco dopo mezzanotte. Un'auto, verosimilmente per la forte velocità, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro una palazzina. Siamo in viale Fortore, civico 117, a pochi metri dal semaforo all'incrocio con il sottopasso di via Scillitani. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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