Auto si schianta contro una palazzina residenti esasperati | Viviamo nel terrore
Nella notte del 29 maggio, poco dopo mezzanotte, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro una palazzina. L’incidente si è verificato in un quartiere residenziale, probabilmente a causa dell’alta velocità. Non sono stati riportati danni a persone, ma i residenti hanno espresso preoccupazione, riferendo di vivere in uno stato di tensione crescente. La polizia ha effettuato i rilievi e avviato le indagini sul caso.
L'ultimo incidente è avvenuto oggi, 29 maggio, poco dopo mezzanotte. Un'auto, verosimilmente per la forte velocità, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro una palazzina. Siamo in viale Fortore, civico 117, a pochi metri dal semaforo all'incrocio con il sottopasso di via Scillitani. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Pulmino con 9 operai si schianta contro un’auto in un incrocio nel Mantovano: morta una 67enne, 3 feritiNel pomeriggio del 25 aprile, un incidente si è verificato in un incrocio a Moglia, nel Mantovano, coinvolgendo un pulmino con nove operai e un'auto.
Incidente a Nichelino: auto si schianta contro una vettura parcheggiata e si ribaltaNella mattinata di giovedì 7 maggio 2026, un incidente si è verificato in via Casalegno a Nichelino, vicino al parcheggio del supermercato Coop di...
Temi più discussi: Incidente in via Lucera: auto contro abitazione dopo l'impatto, conducente fugge - FoggiaToday; Auto si schianta contro il furgone. Il conducente finisce in ospedale; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un platano: grave al Ca' Foncello; Con la sua auto si schianta contro un camion, conducente in gravi condizioni. Atterra Icaro.
Con la sua auto si schianta contro un camion, conducente in gravi condizioni. Atterra Icaro x.com
Foggia, scontro rocambolesco in via Lucera: un’auto si schianta contro una casa, caccia al pirata facebook
'Ciclista si schianta contro un'auto e sbatte la testa', come se avesse fatto tutto lui. Il racconto è tutto dal punto di vista dell'automobilista, presentata come vittima passiva [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali] reddit
Si schianta in moto contro un’auto a Carbonate: Nicolò Vergani muore a 18 anni dopo 3 giorni in ospedaleSi chiamava Nicolò Vergani il ragazzo di 18 anni residente a Cislago (Varese) che ha perso la vita nel corso della mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, all'ospedale Niguarda di Milano. Il giovane era ... fanpage.it
Inseguimento tra Bovisio e Varedo: spacciatore irregolare si schianta contro un’auto dopo la fuga dai CarabinieriUna fuga a folle velocità e inseguimento tra Bovisio e Varedo fino allo schianto contro un'altra auto per sfuggire ai carabinieri. Dopo lo scontro frontale ... ilnotiziario.net