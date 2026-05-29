Auto si schianta contro una palazzina residenti esasperati | Viviamo nel terrore

Notizia in breve

Nella notte del 29 maggio, poco dopo mezzanotte, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro una palazzina. L’incidente si è verificato in un quartiere residenziale, probabilmente a causa dell’alta velocità. Non sono stati riportati danni a persone, ma i residenti hanno espresso preoccupazione, riferendo di vivere in uno stato di tensione crescente. La polizia ha effettuato i rilievi e avviato le indagini sul caso.