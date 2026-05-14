Scalette tra via Maiolati e via Torresi l' allarme dei residenti | Muro instabile e degrado ovunque
I residenti segnalano problemi lungo le scalette che collegano via Maiolati a via Torresi, situate nella zona di Ancona. Secondo quanto riferito, il muro di sostegno presenta segni di instabilità e il degrado si nota in diverse parti delle strutture. La preoccupazione riguarda la sicurezza di chi utilizza quotidianamente questa via di passaggio, con alcuni che evidenziano lo stato di abbandono e il rischio di ulteriori danni. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali.
ANCONA – Tornano al centro delle segnalazioni dei residenti le scalette di via Maiolati che collegano con via Torresi. A preoccupare sono le condizioni dell’area, tra degrado e problemi di sicurezza legati al muro di contenimento.«Le scalette di via Maiolati che collegano con via Torresi - ci. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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