Scalette tra via Maiolati e via Torresi l' allarme dei residenti | Muro instabile e degrado ovunque

I residenti segnalano problemi lungo le scalette che collegano via Maiolati a via Torresi, situate nella zona di Ancona. Secondo quanto riferito, il muro di sostegno presenta segni di instabilità e il degrado si nota in diverse parti delle strutture. La preoccupazione riguarda la sicurezza di chi utilizza quotidianamente questa via di passaggio, con alcuni che evidenziano lo stato di abbandono e il rischio di ulteriori danni. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui