via alla stretta anti maranza

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge sulla giustizia minorile, con la presidente del Consiglio che ha affermato: “Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne”. La normativa prevede sanzioni più severe per i minorenni coinvolti in reati e si concentra sulla responsabilità individuale. La legge sarà ora trasmessa alle commissioni parlamentari per l’esame.

"Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commenta il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sulla giustizia minorile. Una stretta che, alla luce delle cronache degli ultimi mesi, viene letta anche come una risposta del governo al fenomeno delle baby gang e dei cosiddetti "maranza", gruppi giovanili spesso associati a episodi di violenza, risse, aggressioni e danneggiamenti. Il testo, che dovrà essere approvato dal Parlamento e potrebbe aprire un ampio confronto politico, introduce una presunzione di imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni, salvo prova contraria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo. Fermo preventivo anche dai vigili urbani

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