Approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge contro la criminalità minorile. Già ribattezzato "anti-maranza", le nuove norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang soprattutto nelle grandi città. Le nuove norme vanno a modificare l'articolo 98 del Codice penale che regola l'imputabilità dei minori. Attualmente è previsto che i ragazzi tra i 14 e i 18 anni siano ritenuti penalmente responsabili solo se, al momento del fatto, avevano la capacità d'intendere e di volere. In caso di condanna, la pena è sempre diminuita. Diversamente dagli adulti, per i quali la capacità di intendere e volere è presunta dalla legge, per i minori dai 14 ai 17 anni il giudice deve sempre accertare, caso per caso, se avessero la reale maturità per comprendere il disvalore del loro gesto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Da oggi chi sbaglia paga". Meloni annuncia la stretta anti-maranza

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Nella sua intervista al @Corriere la #Meloni alterna passaggi da psicologa ad altri passaggi da giurista poi dice:Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest’uomo? e si capisce che lei può giudicare mentre la legge sbaglia x.com