Da oggi chi sbaglia paga Meloni annuncia la stretta anti-maranza

Da iltempo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge contro la criminalità minorile. Già ribattezzato "anti-maranza", le nuove norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang soprattutto nelle grandi città. Le nuove norme vanno a modificare l'articolo 98 del Codice penale che regola l'imputabilità dei minori. Attualmente è previsto che i ragazzi tra i 14 e i 18 anni siano ritenuti penalmente responsabili solo se, al momento del fatto, avevano la capacità d'intendere e di volere. In caso di condanna, la pena è sempre diminuita. Diversamente dagli adulti, per i quali la capacità di intendere e volere è presunta dalla legge, per i minori dai 14 ai 17 anni il giudice deve sempre accertare, caso per caso, se avessero la reale maturità per comprendere il disvalore del loro gesto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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