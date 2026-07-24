verucchio calici parte la nuova era il borgo brinda al cambiamento

A Verucchio si rinnova la magia del brindisi sotto le stelle. Ma sarà un Calici 3.0. Dopo 7 anni cambia la regia della manifestazione: l’evento, che resta di titolarità del Comune, sarà organizzato da L’Accento, società con oltre 30 anni di esperienza nel settore degli eventi enogastronomici. Un passaggio di testimone che inaugura una nuova fase per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Valmarecchia. GM Eventi e la Pro loco verucchiese si sono sfilati dall’organizzazione della manifestazione: non hanno preso parte al bando per la gestione dell’evento per il biennio 2026 e 2027, lasciando via libera alla società ferrarese. L’appuntamento è per venerdì 31 e sabato 1, dalle 19 alle 24. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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