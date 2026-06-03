La rassegna letteraria estiva a Lignano si svolge al PalaPineta, dove autori e vini saranno protagonisti delle serate. Durante gli eventi, si alterneranno letture di diversi generi letterari e degustazioni di vini friulani. Le serate prevedono incontri con scrittori e assaggi di vini locali, creando un collegamento tra letteratura e cultura enogastronomica della zona. La manifestazione si svolge nel periodo estivo e coinvolge pubblico interessato sia ai libri che ai vini.

Quali autori e quali vini animeranno le serate al PalaPineta?. Come si intrecciano i generi letterari con le degustazioni friulane?. Chi saranno i protagonisti del percorso tra noir e saggistica?. Quali esperienze sensoriali attendono i partecipanti durante l'estate?.? In Breve Eventi ogni giovedì e venerdì alle 18.30 presso il PalaPineta del Parco del Mare.. Programma dal 11 giugno al 20 agosto con autori come Stefano Nazzi e Mauro Corona.. Collaborazione con numerose aziende vitivinicole friulane tra cui Jermann, Lis Fadis e Bulfon.. Inclusione di letture sceniche in lingua friulana a cura del Teatri Stabil Furlan.. Lignano Pineta ospita la 28^ edizione degli Incontri con l’autore e con il vino dall’11 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lignano: tra libri e calici, parte la rassegna letteraria estiva

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