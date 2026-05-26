Nel Borgo Divino si degustano calici di alta qualità

Notizia in breve

Nel borgo medievale di Corenno D’Adda si sono aperti i banchi di degustazione di vini di alta qualità. La manifestazione, dedicata ai vini d’autore, ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno assaggiato varie etichette locali. Dopo il primo evento, gli organizzatori hanno annunciato il ritorno di questa iniziativa, che si svolge tra le vie del borgo, con calici tra le mani e un’atmosfera di festa.