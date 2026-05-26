Nel Borgo Divino si degustano calici di alta qualità
Nel borgo medievale di Corenno D’Adda si sono aperti i banchi di degustazione di vini di alta qualità. La manifestazione, dedicata ai vini d’autore, ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno assaggiato varie etichette locali. Dopo il primo evento, gli organizzatori hanno annunciato il ritorno di questa iniziativa, che si svolge tra le vie del borgo, con calici tra le mani e un’atmosfera di festa.
Corenno Divino Borgo: tra sapori d'eccellenza e vini d'autore, torna un bis atteso da molti.?Dopo il successo del primo appuntamento, l’incantevole borgo medievale derviese si prepara a rivivere la magia di "Corenno Divino Borgo". Sabato 30 maggio, dalle 18 a mezzanotte, i vicoli in pietra. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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