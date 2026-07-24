Nella notte, la Juventus ha convocato un vertice tra la dirigenza e l’allenatore per discutere del mercato. La società sta valutando acquisti, ma i trasferimenti sono ancora in fase di definizione. L’allenatore ha richiesto un rinforzo entro questa settimana. Finora, le operazioni in entrata sono state limitate e non ci sono ancora ufficializzazioni di nuovi acquisti. La società continuerà a lavorare per completare il mercato nelle prossime giornate.

di Luca Fiore Mercato a rilento per la Juventus con il vertice notturno tra la dirigenza e Spalletti riguardo il calciomercato in entrata: serve un colpo entro questa settimana. Secondo Tuttosport, si è svolto un fondamentale vertice di mercato tenuto lontano da occhi indiscreti. Nella sede operativa si sono riuniti i membri della dirigenza, ovvero Carnevali, Ottolini e Massara, assieme a Luciano Spalletti. L’ allenatore era in attesa di ricevere segnali concreti per delineare gli scenari futuri. Durante questo incontro notturno, le parti hanno impostato il lavoro per i prossimi giorni, definendo le priorità del club bianconero. È emersa l’assoluta necessità di individuare un centravanti, capace di garantire 15-20 gol stagionali, e di blindare la porta con un nuovo estremo difensore di grandissima affidabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Vertice notturno in casa Juventus: mercato a rilento e Spalletti chiede un colpo in entrata entro questa settimana

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