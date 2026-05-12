Sul fronte della difesa, si fa strada l’interesse della Juventus per un calciatore a parametro zero. L’austriaco, attualmente senza contratto, avrebbe chiesto un accordo di due anni con un salario di cinque milioni di euro a stagione. La dirigenza bianconera sta valutando questa possibilità, considerando l’opzione di un ingaggio a costo zero per rinforzare il reparto difensivo. La trattativa è ancora in fase preliminare.

di Luca Fioretti Alaba Juventus, la dirigenza valuta il rinforzo a parametro zero mentre l’austriaco richiede un accordo per due anni da 5 milioni a stagione. Le indiscrezioni di mercato diffuse da Tuttosport aprono nuovi e interessantissimi scenari per il pacchetto arretrato. David Alaba è in scadenza con il Real Madrid e il suo nome è stato proposto a la dirigenza per un clamoroso arrivo. Il difensore lascerà i Blancos al termine dell’annata, cercando una nuova avventura. Dopo i successi spagnoli, l’ex Bayern desidera rimettersi in gioco, dimostrando di poter fare ancora la differenza. I vertici bianconeri stanno analizzando con estrema attenzione questa opportunità, consapevoli che un profilo internazionale innalzerebbe notevolmente il livello della retroguardia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alaba Juventus, prende quota questa idea per la difesa di Spalletti: l’austriaco chiede un biennale. Tutti i dettagli

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