Entro il fine settimana si terrà un vertice tra Spalletti e Comolli per definire la strategia di mercato della Juventus. Durante l'incontro si discuterà delle cessioni e degli obiettivi di acquisto, con quattro nomi in lista. La società valuta anche possibili sacrifici per finanziare gli acquisti. La riunione sarà decisiva per stabilire le prossime mosse in vista della nuova stagione.

di Luca Fioretti Mercato Juve, entro il fine settimana il summit decisivo per pianificare la rosa: quattro acquisti nel mirino e la minaccia dei sacrifici. I prossimi giorni saranno fondamentali per definire le linee guida e le strategie del nuovo corso della Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, è stato programmato entro il fine settimana un importantissimo vertice di mercato tra l’amministratore delegato Damien Comolli e il tecnico Luciano Spalletti. L’obiettivo dell’incontro è pianificare nei minimi dettagli la rosa per la prossima stagione, stabilendo i profili adatti a risollevare le sorti della squadra, ma l’ad bianconero ha già preannunciato la necessità di dover compiere un sacrificio economico in più per far quadrare i conti complessivi del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, entro il weekend vertice Spalletti-Comolli: dalle cessioni agli obiettivi in entrata, il punto

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Mercato JuveMilan Superato! COMOLLI Sfora il Budget!

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