Veronica Lario si ritrova a sperare in… Vannacci! Da non credere cosa succede

La palestra di Milano 2, gestita da Veronica Lario, ha chiuso anche nel 2025 con una perdita di bilancio, nonostante un leggero incremento del fatturato rispetto all’anno precedente. La struttura, inaugurata nel 2021 all’interno del centro direzionale di Palazzo Canova, continua a registrare risultati economici negativi. Non sono stati annunciati piani di rilancio o interventi specifici per migliorare la situazione finanziaria. La palestra rimane aperta, ma i dati economici confermano un andamento ancora in perdita.

La palestra di Veronica Lario a Milano 2 continua a registrare risultati economici in rosso. La struttura, inaugurata nel 2021 all’interno del centro direzionale di Palazzo Canova, ha chiuso anche il 2025 con una perdita di bilancio, nonostante un leggero aumento del fatturato rispetto all’anno precedente. La palestra, denominata Mi2, è di proprietà della società Ippocampo Srl, controllata al 100% da Miriam Bartolini, nome all’anagrafe dell’ex moglie di Silvio Berlusconi. L’attività ha sede in un immobile appartenente alla società immobiliare Il Poggio, riconducibile alla stessa imprenditrice. Secondo il bilancio relativo al 2025, Ippocampo Srl ha registrato un fatturato di 583. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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