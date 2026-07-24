Veronica Lario la sua palestra a Milano 2 che perde tanti soldi e la speranza in quel corso militare per i Vannacci boys

Non riesce proprio a decollare la palestra di Veronica Lario a Milano 2. La seconda moglie di Silvio Berlusconi e mamma dei tre figli più piccoli (Barbara, Eleonora e Luigi) l’ha aperta nel 2021 nel centro direzionale di Milano 2 di Palazzo Canova, che appartiene alla sua società immobiliare Il Poggio. Il nome non è di particolare fantasia, Mi2, e la proprietà è della società Ippocampo srl, intestata al 100% a Miriam Bartolini, che è il vero nome all’anagrafe di Veronica Lario. Nell’ultimo biennio però l’ex signora Berlusconi ha dovuto mettere mano al proprio portafoglio personale per coprire quasi mezzo milione di euro di perdite della palestra. 🔗 Leggi su Open.online

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