Ha compiuto 70 anni e oggi… Veronica Lario che fine ha fatto e cosa fa l’ex moglie di Silvio Berlusconi

Oggi Veronica Lario ha compiuto 70 anni. Dopo la fine del matrimonio con l’ex premier, ha scelto di uscire dalla scena pubblica, allontanandosi dai riflettori. In passato è stata attrice e poi moglie di Silvio Berlusconi, ma negli ultimi anni si è mantenuta lontana dall’attenzione mediatica. La sua vita attuale si svolge lontano dai media, senza apparizioni pubbliche o coinvolgimenti pubblici di rilievo.

Per molti anni è stata una delle donne più osservate d’Italia, prima come attrice e poi come moglie di Silvio Berlusconi. Dopo la fine del matrimonio con l’ex presidente del Consiglio, però, ha scelto una strada completamente diversa, allontanandosi dalla vita pubblica e dai riflettori che per decenni avevano accompagnato ogni sua apparizione. Negli ultimi anni le sue uscite pubbliche sono diventate rarissime e il suo nome è riemerso quasi esclusivamente in occasione di vicende legate alla famiglia Berlusconi o ai lunghi contenziosi economici seguiti alla separazione. Oggi, invece, conduce una vita molto più riservata, dedicandosi soprattutto alle proprie attività imprenditoriali e agli affetti più stretti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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