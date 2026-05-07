Bergamo spaccata nel negozio Tiziana Fausti in pieno centro | ladri in fuga con 50 borse griffate

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un negozio nel centro di Bergamo è stato oggetto di una spaccata. I ladri sono entrati nel negozio situato sul Sentierone e sono riusciti a portare via circa cinquanta borse griffate prima di fuggire. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e sta indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Bergamo, 7 maggio 2026 – Un’altra spaccata, la notte tra mercoledì e giovedì, ai danni del negozio Tiziana Fausti, preso di mira dai ladri nel cuore di Bergamo, sul Sentierone. Un colpo da centomila euro. Il colpo con un’auto ariete. Intorno alle 5,20, con un’auto ariete, i ladri hanno sfondato una delle vetrine che si affaccia su piazza Vittorio Veneto, aprendosi un varco per entrare nel negozio. Un blitz rapido, durato pochi minuti. Il bottino. Il bottino del furto sarà quantificato con precisione solo nelle prossime ore, ma si aggirerebbe intorno ai centomila euro: i ladri hanno trafugato tra le 50 e le 70 borse, tutti prodotti di marchi di lusso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, spaccata nel negozio Tiziana Fausti in pieno centro: ladri in fuga con 50 borse griffate Notizie correlate Leggi anche: Altro colpo da Tiziana Fausti sul Sentierone: il blitz in due minuti, rubate più di 50 borse Salento, spaccata al negozio per bambini: ladri messi in fugaSpaccata, ingenti danni ma furto fallito nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, in un negozio di abbigliamento per bambini a Magliano,... Tutti gli aggiornamenti Bergamo, spaccata nel negozio Tiziana Fausti in pieno centro: ladri in fuga con 50 borse griffateVetrina sfondata con un’auto ariete e blitz dei malviventi durato pochi minuti. Un colpo che si aggirerebbe intorno ai centomila euro ... ilgiorno.it Bergamo, spaccata nel negozio di Tiziana Fausti all’alba: vetrina infranta. In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto/videoVetrina in frantumi e porticato transennato su piazza Vittorio Veneto per le indagini della scientifica nella mattinata di giovedì 7 maggio in pieno centro a Bergamo. ecodibergamo.it