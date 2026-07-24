Una commissione parlamentare sta indagando sulla morte dell’ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021, insieme a Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo. La Provincia ha avviato una mobilitazione per ottenere piena trasparenza nelle indagini ancora in corso. Le autorità collaborano con istituzioni internazionali per fare chiarezza sui mandanti dell’agguato.

Una commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia ucciso in un agguato in Congo nel 2021, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo e una collaborazione delle istituzioni internazionali per ottenere piena trasparenza nelle indagini ancora aperte sui mandanti. È la richiesta contenuta nel documento che è stato votato all’unanimità in consiglio provinciale a Monza. La proposta, come ha ricordato in aula il capogruppo del centrosinistra Vincenzo Di Paolo, era arrivata nei mesi scorsi da parte dei sindaci di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, e di Seregno, Alberto Rossi, con un invito rivolto al presidente Santambrogio e all’assemblea dei sindaci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verità per la morte di Attanasio. La mobilitazione della Provincia

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