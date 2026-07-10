Durante la cerimonia di Seveso, il presidente della Repubblica ha incontrato i genitori di Luca Attanasio. Ha detto che farà tutto il possibile per la ricerca della verità e ha espresso vicinanza alla famiglia. L'incontro è avvenuto in mattinata, nel contesto delle commemorazioni. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.

Seveso (Monza e Brianza), 10 luglio 2026 – A margine della cerimonia di commemorazione del disastro di Seveso, questa mattina alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c’è stata anche l’occasione di ricordare Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo che fu ucciso il 5 settembre 2017 nel villaggio di Kibumba, vicino alla città di Goma. Mentre usciva dalla tensostruttura allestita al Bosco delle Querce, Mattarella si è fermato a parlare e salutare Salvatore e Alida Attanasio, genitori del diplomatico. "La Repubblica vi è vicina. Faremo di tutto per la ricerca della verità”, ha detto il Capo dello Stato alla coppia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Ilgiorno.it - Mattarella incontra i genitori di Luca Attanasio: “Faremo di tutto per la ricerca della verità, la Repubblica vi è vicina”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jesi: i genitori di Luca Attanasio per il dovere della memoriaIl 27 aprile a Jesi si terrà un incontro pubblico con i genitori di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo durante una missione...

Grottaglie, incontro su Luca Attanasio: memoria e richiesta di veritàA Grottaglie si è tenuto un incontro dedicato a Luca Attanasio, con l’obiettivo di ricordarlo e cercare chiarezza su quanto accaduto in Africa.

Mattarella a genitori di Attanasio: faremo di tutto per ricerca veritàLa Repubblica vi è vicina. Faremo di tutto per la ricerca della verita: così ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella ai genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso nella Repubblica ... tg24.sky.it

Mattarella a genitori Attanasio, faremo di tutto per veritàUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it