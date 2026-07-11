Dopo la cerimonia ufficiale, i genitori di Attanasio, Salvatore e Alida, hanno annunciato che collaboreranno attivamente nella ricerca della verità sul caso. Sono stati invitati direttamente dal Quirinale a partecipare all’evento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali nuove indagini o dichiarazioni specifiche, ma hanno espresso la volontà di fare tutto il possibile per chiarire i fatti. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

Salvatore e Alida si sono fatti avanti dopo la cerimonia nella tensostruttura a cui sono stati invitati direttamente dal Quirinale. Sono i genitori di Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia nella Repubblica democratica del Congo, ucciso in un agguato il 22 febbraio 2021, mentre si muoveva all’interno di convoglio organizzato dal Pam, struttura dell’Onu. Vivono a Limbiate, meno di 10 chilometri da qui. "Io gli ho detto che sono passati cinque anni alla ricerca della verità e una cosa è certa: che non è stato un incidente ma un omicidio premeditato ", ha raccontato Salvatore. Il Presidente Mattarella ha risposto: "La Repubblica vi è vicina. Faremo di tutto per la ricerca della verità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Attanasio: "Faremo di tutto per la ricerca della verità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mattarella incontra i genitori di Luca Attanasio: “Faremo di tutto per la ricerca della verità, la Repubblica vi è vicina”Durante la cerimonia di Seveso, il presidente della Repubblica ha incontrato i genitori di Luca Attanasio.

Grottaglie, incontro su Luca Attanasio: memoria e richiesta di veritàA Grottaglie si è tenuto un incontro dedicato a Luca Attanasio, con l’obiettivo di ricordarlo e cercare chiarezza su quanto accaduto in Africa.

Temi più discussi: Mattarella a genitori di Attanasio: faremo di tutto per ricerca verità; Mattarella incontra i genitori di Attanasio: Faremo di tutto per la verità; Mattarella incontra i genitori di Luca Attanasio: Faremo di tutto per la ricerca della verità, la Repubblica vi è vicina; Mattarella ricorda Seveso: Mai più costi umani per vantaggi economici.

Mattarella incontra i genitori di Attanasio: Faremo di tutto per la veritàLo scambio al termine dell'intervento del capo dello Stato per i 50 anni dal disastro dell'Icmesa. La replica del padre dell'ambasciatore ucciso in Congo nel 2021: Fu omicidio e non un incidente ... rainews.it

Caso Attanasio: Faremo di tutto per la ricerca della veritàSalvatore e Alida si sono fatti avanti dopo la cerimonia nella tensostruttura a cui sono stati invitati direttamente dal ... ilgiorno.it