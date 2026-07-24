Una forte raffica di vento ha sollevato e trascinato via una tenda di un ristorante, coinvolgendo anche un dipendente che si trovava all’interno. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena, mostrando il lavoratore sospeso nel vuoto per alcuni secondi, aggrappato a una struttura metallica mentre il vento lo spingeva verso l’alto. Nessuna informazione è stata fornita sulla presenza di feriti o danni materiali.

È rimasto sospeso nel vuoto per alcuni istanti, aggrappato con tutte le sue forze a una struttura metallica mentre una violenta raffica di vento lo trascinava verso l’alto. Sono immagini impressionanti quelle arrivate da Kunming, nel sud-ovest della Cina, dove una tempesta improvvisa ha trasformato una normale giornata di lavoro in una situazione di grande paura. Il protagonista della vicenda è un addetto di un ristorante che, poco prima dell’arrivo del forte temporale, stava cercando di sistemare una copertura esterna per proteggere i clienti dalla pioggia. In pochi secondi, però, il vento ha cambiato completamente scenario: la struttura è stata sollevata dalla forza delle raffiche e con lei anche l’uomo, rimasto aggrappato mentre cercava di non perdere la presa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vento fortissimo trascina via la tenda di un ristorante e fa volare via anche un dipendente del locale: la scena da brividi ripresa dalle telecamere di sicurezza

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