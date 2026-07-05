Sabato mattina, davanti al bar “La Gioia” in via Alfonso Capecelatro a Milano, un uomo è stato accoltellato 20 volte da Lamin Saidilly. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’intera scena, evidenziando la violenza dell’aggressione. L’uomo aggredito è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono state comunicate. La polizia sta indagando sul motivo dell’attacco e sull’identità dell’aggressore.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano tutta la ferocia dell’aggressione avvenuta sabato mattina davanti al bar “La Gioia” di via Alfonso Capecelatro, nel quartiere San Siro di Milano. Il video riprende gli istanti in cui il 22enne Lamin Saidilly arriva alle spalle della vittima e la colpisce ripetutamente con un coltello, sferrando circa venti fendenti al torace e all’addome. Nelle riprese si vede anche il disperato tentativo del padre del 55enne di difendere il figlio e il coraggioso intervento di alcuni clienti del locale, tra cui due muratori egiziani, che riescono a bloccare e disarmare l’aggressore prima dell’arrivo della polizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Le 20 coltellate inferte da Lamin Saidilly a uno sconosciuto a Milano: tutta la scena ripresa dalle telecamere

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