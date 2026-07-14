Lunedì un ufficiale dell’Ice ha sparato e ucciso un automobilista nel Maine. La scena è stata catturata da telecamere di sicurezza. È la seconda volta in una settimana che agenti dell’Immigration and Customs Enforcement usano la forza, portando il totale a almeno nove episodi dall’avvio di una stretta sull’immigrazione.

Lunedì un ufficiale federale dell’Ice ha sparato e ucciso un automobilista nel Maine. E’ la seconda volta in una settimana che gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement hanno fatto ricorso alla forza, almeno la nona dall’inizio della stretta sull’immigrazione voluta dal presidente Donald Trump. I gruppi per i diritti degli immigrati hanno identificato l’uomo ucciso come in 26enne originario della Colombia. I filmati di sicurezza ottenuti dall’Associated Press mostrano un’auto bianca che gira in cerchio a un incrocio, un Suv delle forze dell’ordine che ferma l’auto e agenti che aprono la portiera ed estraggono un cadavere. Il... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ice, automobilista ucciso nel Maine: la scena ripresa dalle telecamere di sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ICE officers kill 1 in Maine while executing a warrant for a different person

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Operazione dell'Ice nel Maine, ucciso un giovane colombiano

Gruppi di persone entrano ed escono dai tombini nel cuore della notte: la polizia apre un’indagine sull’inquietante scena ripresa dalle telecamere di sorveglianzaDurante la notte, gruppi di persone sono stati filmati mentre entravano ed uscivano dai tombini nel centro della città.

Argomenti più discussi: Usa, l'auto accerchiata dagli agenti Ice: il video del 26enne ucciso nel Maine; Nel Maine agente Ice spara e uccide 26enne colombiano. I racconti dei testimoni; Agente dell'ICE uccide un automobilista nel Maine, sei giorni dopo un decesso simile in Texas; Stati Uniti, l’Ice torna a uccidere: morto un giovane colombiano.

L'auto accerchiata dagli agenti Ice: il video del 26enne ucciso nel Maine x.com

Maine, veglia dei manifestanti dopo che un agente dell'Ice ha ucciso un automobilista(LaPresse) Lunedì sera la veglia dei manifestanti contro l'Ice dopo che una persona è rimasta uccisa in una sparatoria dagli agenti dell'Ice ... stream24.ilsole24ore.com