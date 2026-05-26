Matilde Baldi travolta da una Porsche a 200 km h sull'A33 chiuse le indagini | Vittima di una gara tra auto

Le indagini sull’incidente che ha causato la morte della 20enne sono state concluse. La ragazza è stata investita da una Porsche a circa 200 kmh sull’A33, nel dicembre scorso. Gli inquirenti hanno accertato che l’incidente è avvenuto durante una gara tra auto. Non ci sono altre persone coinvolte. La procura ha chiuso le indagini senza ulteriori richieste o azioni giudiziarie.

Chiuse le indagini sulla morte della 20enne Matilde Baldi, deceduta in un incidente sull’A33 ad Asti nel dicembre scorso. Due imprenditori indagati: avrebbero gareggiato in Porsche lanciandosi a oltre 200 chilometri orari sull'autostrada e causando lo schianto fatale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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