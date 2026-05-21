Morì a 15 anni una settimana dopo essere stata investita all' uscita da scuola automobilista condannato a 3 anni

Un uomo di 42 anni è stato condannato a tre anni di reclusione con l’accusa di omicidio stradale per la morte di una ragazza di 15 anni, deceduta una settimana dopo essere stata investita da un suv mentre attraversava la strada all’uscita da scuola. L’incidente è avvenuto il 3 dicembre 2024, e la giovane ragazza si trovava con l’intenzione di raggiungere il padre. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale competente.

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