Una giovane donna è stata aggredita nel parco Rossani da un gruppo di giovani. Quando sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, la vittima era a terra con il volto gonfio e ferite multiple. La ragazza ha riferito di essere stata presa di mira davanti ai bagni pubblici del parco. La polizia locale sta conducendo le indagini per identificare gli aggressori.

Quando gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale hanno raggiunto il Parco Rossani, la lite era ormai finita. A terra c’era una ventenne barese, con il volto tumefatto e diversi traumi che, poco dopo, avrebbero reso necessario il trasferimento al Policlinico. Intorno, le persone coinvolte nell’episodio, tra cui alcuni minorenni, e i testimoni di una vicenda che, nel giro di pochi minuti, aveva trasformato l’attesa davanti ai servizi igienici del parco in un violento pestaggio. La dinamica è ancora oggetto di accertamenti e le versioni raccolte sono destinate a essere verificate. Secondo il racconto della giovane, tutto avrebbe avuto origine da un diverbio con una ragazzina che le avrebbe impedito l’accesso ai bagni e provato a gettarle acqua sul telefono cellulare. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Ventenne barese pestata nel parco Rossani. «Io aggredita da una baby gang davanti ai bagni pubblici». Indaga la polizia locale

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