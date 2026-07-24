Una ragazza di 20 anni è stata aggredita e picchiata ieri sera nel Parco Rossani di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, è stata circondata da un gruppo di giovani e due adulti prima di essere colpita. La giovane è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni.

Ancora violenza a Bari: di nuovo il branco in azione. Una ragazza di 20 anni è stata aggredita nella serata di ieri all'interno di Parco Rossani, dove, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata accerchiata da un gruppo composto da alcuni ragazzini e due adulti e poi picchiata. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla giovane prima di trasferirla al Policlinico di Bari. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della polizia locale, chiamata a ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio e a identificare gli autori del pestaggio. Fondamentali potrebbero rivelarsi eventuali testimonianze e le immagini delle telecamere presenti nella zona. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Bari, branco in azione al Parco Rossani: aggredita e picchiata, una 20enne finisce in ospedale

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