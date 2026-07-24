Bari branco in azione al Parco Rossani | aggredita e picchiata una 26enne finisce in ospedale

Una ragazza di 20 anni è stata aggredita e picchiata nel Parco Rossani di Bari. La vittima è stata circondata da un gruppo di alcuni ragazzini e due adulti, secondo le prime ricostruzioni. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri e la giovane è finita in ospedale. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni dell'attacco o sull'identità degli aggressori. La polizia sta indagando sull'episodio.

Ancora violenza a Bari: di nuovo il branco in azione. Una ragazza di 20 anni è stata aggredita nella serata di ieri all'interno di Parco Rossani, dove, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata accerchiata da un gruppo composto da alcuni ragazzini e due adulti e poi picchiata. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla giovane prima di trasferirla al Policlinico di Bari. Ad agire sarebbero state quattro persone, tra cui due minorenni, che l'avrebbero colpito la ragazza: la 26enne sarebbe stata strattonata e presa a calci. Ha riportato traumi nasale e oculare. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della polizia locale, chiamata a ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio e a identificare gli autori del pestaggio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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