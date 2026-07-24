Venice Noir il festival su letteratura e misteri nei luoghi simbolo di Venezia

Da corrieredelveneto.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 12 al 15 novembre si svolge a Venezia il festival Venice Noir, dedicato alla letteratura e ai misteri. La manifestazione prevede incontri con scrittori internazionali come Ian Rankin e Ilaria Tuti, oltre a esperienze immersive nei luoghi simbolo della città.

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In scena dal 12 al 15 novembre la kermesse: scrittrici e scrittori internazionali ed esperienze immersive. Da Ian Rankin a Ilaria Tuti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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