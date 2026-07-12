Oggi, alle 17:30, si è aperta la ottava edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra nel Teatro Greco di Monte Jato. La serata ha incluso un omaggio alla memoria di Giuseppe Di Matteo. La manifestazione si svolge in diverse location simbolo della Sicilia, portando musica lirica nei teatri di pietra della regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il debutto al Teatro Greco di Monte Jato con un omaggio alla memoria di Giuseppe Di Matteo. Si apre oggi, 12 luglio 2026 alle ore 17:30, nella suggestiva cornice del Teatro Greco di Monte Jato, l’ottava edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. L’inaugurazione sarà affidata all’evento speciale “Lu Scrusciu di l’Anima: una culla tra le pietre”, un appuntamento dal forte valore civile e simbolico dedicato al trentennale della tragica scomparsa del piccolo Giuseppe Di Matteo. Lo spettacolo nasce come un momento di memoria e riscatto attraverso la musica, con un programma interamente dedicato agli autori siciliani, dal repertorio classico di Giuseppe Mulè fino alle atmosfere spirituali e contemporanee di Franco Battiato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Al via l’ottava edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra: la grande musica torna nei luoghi simbolo della Sicilia

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