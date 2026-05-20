Ravenna si fa ' porto d' Italia' | nei luoghi simbolo della città arriva il festival diffuso Deportibus

Ravenna si appresta ad ospitare la terza edizione di “Deportibus – Il Festival dei porti che collegano il mondo”, in programma dal 21 al 23 maggio. L’evento internazionale si svolge in vari luoghi simbolo della città, tra cui il porto e la Darsena, e si concentra sui temi della portualità. Durante i tre giorni, si svolgeranno incontri, esposizioni e approfondimenti legati alle attività portuali, coinvolgendo professionisti, istituzioni e cittadini. La manifestazione mira a mettere in evidenza il ruolo strategico del porto di Ravenna nel sistema marittimo italiano.

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