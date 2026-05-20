Al Festival di Cannes è stato mostrato in anteprima il progetto di un film che narra gli storici studi cinematografici italiani. La presentazione si è svolta all’interno dell’Italian Pavilion, con le prime immagini del film diretto da Roland Sejko. Il film, previsto per il 2027, ripercorrerà i primi 90 anni di attività degli studi di Cinecittà, uno dei più noti complessi cinematografici nel mondo. La produzione si concentra sulla storia e sull’evoluzione di questa importante location.

(askanews) – È stato presentato in anteprima all’ Italian Pavilion del Festival di Cannes il progetto di Girato a Cinecittà, il film diretto da Roland Sejko che nel 2027 racconterà i primi 90 anni dei celebri studi. Dal 1937 ad oggi sono stati realizzati più di 3000 film e decine tra i più importanti registi, divi, artisti, grandi artigiani, maestranze, hanno reso mitici gli studi cinematografici romani. Il documentario entrerà in questa città del cinema per raccontarla dall’interno: attraverso le riprese di oggi, i materiali d’archivio e le testimonianze di registi, attori, produttori, professionisti italiani e internazionali, che l’hanno abitata, attraversata, costruita, come ha raccontato proprio a Cannes il regista Roland Sejko: «Io credo che la storia di Cinecittà sia una storia italiana più che solo cinematografica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Girato a Cinecittà" è stato presentato al Festival di Cannes: le prime immagini del film che racconta gli studios italiani. Il video

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