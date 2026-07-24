Vegas Jones ha dichiarato di non essersi mai allontanato dalla musica, nonostante le percezioni di assenza, e ha criticato la scena musicale italiana, definendola troppo costruita a tavolino. Per lui, Chic Nisello 2 rappresenta una rinascita, senza cercare revival o nostalgia di progetti passati, poiché non prova nostalgia della propria vita precedente.

Che cosa rappresenta per lei Chic Nisello 2? «Una rinascita. Non sono andato a cercare il revival o la nostalgia di un progetto vecchio, perché non ho nostalgia della mia vecchia vita. A meno che non mi metta a parlarne con i miei amici: in quel caso sono semplicemente ricordi. Ero invece pronto, dopo un po' di tempo, a sancire la mia rinascita, a ricominciare a divertirmi facendo musica e a mettere in secondo piano un sacco di altre cose che mi sono successe negli anni». Cose che riguardano soprattutto tutto quello che ruota intorno alla musica? «Esatto. Tutto ciò che non è musica, ma che le gira intorno, che è la parte meno artistica del lavoro che facciamo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vegas Jones: «Sembravo sparito, ma non me ne sono mai andato. La musica italiana? Troppe cose costruite a tavolino»

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