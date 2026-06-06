L’ex attaccante della Juventus, ora al Liverpool, ha dichiarato di non aver mai voluto lasciare la squadra, ma di essere stato consigliato di cercare un altro club. Ha aggiunto di essere disposto a tornare in bianconero se ci fosse l’opportunità. Le sue parole sono state rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o motivi specifici dietro il consiglio ricevuto.

di Luca Fioretti Chiesa allo scoperto: di seguito le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport dell’ex attaccante della Juventus oggi in forza al Liverpool. Federico Chiesa ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’ex calciatore della Juve ora in forza al Liverpool. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COSA NON HA FUNZIONATO – « Il minutaggio. Dall’inizio del 2026 ho giocato veramente poco. Col Liverpool ho un gran rapporto, a gennaio il club e Slot mi dissero che non potevo andare via, c’era bisogno di me anche per una questione numerica. Eravamo in emergenza. Ho capito la situazione e sono rimasto col sorriso, si parla sempre di Liverpool, lo scorso anno mi hanno fatto vincere la Premier. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa allo scoperto: «Non me ne sarei mai andato dalla Juve, ma mi è stato detto di trovarmi un’altra squadra. Tornerei in bianconero»

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Chiesa può DAVVERO TORNARE alla Juve a gennaio Spalletti lo conosce bene e al Liverpool non gioca!

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