vasto incendio sul monte liberatore nel salernitano

Un incendio si è sviluppato circa un'ora e mezza fa sul Monte San Liberatore, nel Salernitano. Le fiamme hanno interessato una vasta area verde, distruggendo diversi ettari di vegetazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. Nessuna informazione sulle cause o eventuali persone coinvolte. La zona è ancora sotto osservazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio è divampato improvvisamente sul Monte San Liberatore, nel territorio salernitano. Le fiamme, sviluppatesi circa un’ora e mezza fa, stanno interessando una vasta area verde, avendo già distrutto diversi ettari di vegetazione. Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile della Provincia di Salerno, attualmente impegnati nelle complesse operazioni di contenimento e spegnimento del rogo. Data la gravità della situazione e l’estensione del fronte delle fiamme, il direttore delle operazioni di spegnimento, su... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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