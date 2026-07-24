Un incendio si è sviluppato sul monte San Liberatore, tra Salerno e Vietri sul Mare, coinvolgendo una vasta area del versante. Le fiamme hanno raggiunto l’autostrada per Napoli e i binari ferroviari dei collegamenti regionali, causando possibili interruzioni o disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.

Le fiamme dell’incendio che ha devastato parte del monte San Liberatore, tra Salerno e Vietri sul Mare, hanno lambito anche l’autostrada per Napoli e i binari ferroviaria dei collegamenti regionali. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 24 luglio, in un’area che già nelle passate stagioni estive era stato colpito da importanti incendi. L’incendio ha interessato un’ampia zona densa di vegetazione. E, per il forte vento, le fiamme si sono alimentate a notevole velocità. Sono intervenute diverse squadre di terra dei vigili del fuoco e della protezione civile per circoscrivere il rogo. Mentre anche un canadair sta contribuendo allo spegnimento. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Salerno, incendio sul monte San Liberatore: le fiamme lambiscono autostrada per Napoli e binari ferroviari

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