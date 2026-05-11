Incendio in un capannone industriale nel Salernitano

Un incendio di grandi proporzioni si sta sviluppando in un capannone industriale situato in via Borsellino, a Sant’Arsenio, nel Salernitano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. Non ci sono ancora notizie ufficiali su eventuali feriti o cause dell’incendio. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio sta interessando un capannone industriale nella zona di via Borsellino, a Sant’Arsenio, nel Salernitano. Una densa colonna di fumo è visibile anche a distanza. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Secondo le prime informazioni, gli operai presenti all’interno della struttura al momento del rogo sono riusciti ad allontanarsi tempestivamente. Non si registrano feriti.?In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. L’area è stata delimitata per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in un capannone industriale nel Salernitano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maxi Incendio negozio cinese a Pontecagnano F. (SA) - intervento Vigili del Fuoco. Notizie correlate Vasto incendio ad Altamura: fiamme in un capannone della zona industrialeUn vasto incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, 17 aprile, nella zona industriale di Altamura. Incendio a Beinasco oggi: a fuoco capannone industriale. Il sindaco: “Tenete le finestre chiuse”Torino, 19 aprile 2026 – Un maxi incendio si è sviluppato all'interno di un edificio industriale a Beinasco, comune alle alle porte di Torino. Argomenti più discussi: Incendio a Settimo Torinese in un capannone: le attività di Arpa Piemonte; Tortolì, incendio in un capannone nautico: chiara l’origine - L'Unione Sarda.it; Rogo in un capannone a Settimo Torinese, nessun cadavere trovato; Torino, incendio fuori da un capannone. I primi dati dei controlli di Arpa Piemonte a Settimo Torinese in seguito a un grosso incendio che ha interessato un capannone arpa.piemonte.it/notizia/incend… x.com Spaventoso incendio nell'area pip nel Salernitano: intero capannone in fiammeSpaventoso incendio oggi in un capannone che si occupa di azienda stradale nell'area pip di Sant'Arsenio. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio che ... ilmattino.it