Vasto incendio alle porte di Madrid Il rogo è al suo apice impossibile controllarlo – Il video

Un vasto incendio vicino a Madrid è al suo apice e non può essere controllato. Le fiamme stanno interessando terreni circostanti, con migliaia di persone evacuate. Lo ha comunicato il responsabile della gestione delle emergenze della regione, aggiungendo che la situazione rimane critica e in evoluzione. Un video mostra il fuoco che divampa senza sosta. La propagazione continua, rendendo difficile intervenire efficacemente.

I terreni intorno a Madrid bruciano, sono migliaia gli evacuati è il rogo è «al suo apice» ed è impossibile da controllare. Lo ha dichiarato Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. « L’incendio ha raggiunto il suo apice e al momento i vigili del fuoco non sono in grado di contenerlo », ha dichiarato Novillo ai giornalisti. Oltre 40mila gli evacuati (e la cifra potrebbe aumentare). Nella Comunità della capitale sono 40mila le persone evacuate o costrette a rimanere confinate e le autorità non escludono nuovi sgomberi nelle prossime ore a causa del forte vento, che continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Open.online

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El incendio de la Torre Moeve ya ha sido controlado y evacuado

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