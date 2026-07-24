Un incendio boschivo vicino a Madrid ha portato all’evacuazione di migliaia di abitanti. Il responsabile delle emergenze regionali ha affermato che il rogo si trova “al suo apice” e non può essere controllato. Le fiamme stanno interessando vaste aree della zona, e le autorità stanno monitorando la situazione senza riuscire a contenerla. Nessuna informazione sulle cause o sui danni materiali al momento.

Un incendio boschivo nei pressi di Madrid ha costretto migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni. Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid ha dichiarato che si trova “al suo apice” ed è impossibile da controllare. “L’incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo “, ha detto ai giornalisti Le immagini mostrano le autorità spagnole impegnate nelle evacuazioni mentre gli incendi continuano a divampare intorno aalla città. La decisione è stata presa dopo che la Spagna ha dichiarato lo stato di “ emergenza nazionale “, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie case a causa dei numerosi incendi che imperversano contemporaneamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna, devastante incendio intorno a Madrid. Responsabile emergenze: “Rogo impossibile da controllare”

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