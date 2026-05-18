Incendio in viale D' Annunzio | in un appartamento trovata morta una donna evacuato il palazzo

Un incendio si è sviluppato al quinto piano di una palazzina in viale D'Annunzio, al numero 79, portando alla morte di una donna residente nell’appartamento. L'edificio è stato evacuato per permettere le operazioni di soccorso, che hanno coinvolto vigili del fuoco e personale sanitario. Sul posto sono intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

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Una persona residente in viale D'Annunzio è morta a causa di un incendio sviluppatosi al quinto piano di una palazzina al civico 79. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La notizia è in aggiornamento. . 🔗 Leggi su Triesteprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video De Paris à Marseille : Les monuments emblématiques du patrimoine français - Stéphane Bern - MG Sullo stesso argomento Tragedia a Civitavecchia: incendio in un appartamento, trovata morta una donnaCivitavecchia, 10 marzo 2026 – Un grave incendio in appartamento ha impegnato nel pomeriggio i vigili del fuoco di Civitavecchia. Incendio in appartamento in centro a Firenze, evacuato il palazzoI vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti intorno all'una di questa notte in via Pietrapiana, pieno centro di... Tremendo incendio in un appartamento, una persona è morta: un intero edificio è stato evacuatoTRIESTE. Drammatico incendio nella mattina di oggi a Trieste dove una persona ha perso al vita. Le fiamme sono scoppiate all'interno di un'abitazione al sesto piano di un condominio di viale D'Annunzi ... ildolomiti.it Tragedia a Trieste, incendio in un palazzo: morta una donnaTRIESTE – Dramma nella zona di viale D’Annunzio, all’angolo con piazza Foraggi, dove un violento incendio è divampato all’interno di un palazzo, provocando la morte di una donna di 77 anni. Il rogo si ... nordest24.it