Durante le prove libere di venerdì all'Hungaroring, la Ferrari ha mostrato una buona velocità, risultando competitiva. Tuttavia, i rappresentanti del team hanno dichiarato di non puntare al miglior risultato nel venerdì, ma di concentrarsi sulla domenica. Vasseur, responsabile della squadra, ha affermato che l’obiettivo è ottenere il miglior risultato nella gara, senza dare troppa importanza alle prestazioni di questa fase.

Il venerdì dell’Hungaroring ha consegnato una Ferrari competitiva, ma dalle parti del Cavallino Rampante nessuno intende lasciarsi trascinare dall’entusiasmo. Dopo il miglior tempo di Lewis Hamilton e la seconda posizione di Charles Leclerc, separati da appena 148 millesimi, il quadro emerso dalle prove libere è certamente incoraggiante. Tuttavia, Frederic Vasseur ha preferito mantenere un approccio pragmatico, fedele alla linea adottata già dopo il Gran Premio del Belgio e ribadita anche davanti ai media a Budapest. Il responsabile della Gestione Sportiva ha subito raffreddato ogni possibile euforia, invitando a non attribuire un peso eccessivo ai risultati del venerdì. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vasseur resta cauto: “Non puntiamo al miglior venerdì, ma alla miglior domenica”

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