David di Donatello 2026 chi ha vinto? Dai migliori attori al miglior film fino alla miglior regia tutti i premi

I David di Donatello 2026 sono stati assegnati, premiando attori, registi e film che si sono distinti nel panorama cinematografico italiano e internazionale. Durante la serata sono stati premiati vari riconoscimenti, dal miglior attore e attrice al miglior film e miglior regia. Tra i protagonisti delle premiazioni ci sono stati anche film di nicchia e produzioni che si sono distinte per originalità e qualità, lontano dal circuito mainstream.