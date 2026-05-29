Nelle sessioni di prove libere del Gran Premio d’Italia al Mugello, Fabio Di Giannantonio ha segnato il miglior tempo su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Marc Marquez, al suo rientro dopo un incidente, ha mostrato cautela durante le prove. Le condizioni meteo hanno influito sui tempi, che sono stati più lenti rispetto alle sessioni di normalità. Nessun altro dettaglio sul risultato complessivo o sui tempi specifici è stato comunicato.

SCARPERIA E SAN PIERO – Miglior tempo di Fabio Di Giannantonio nelle prove libere del Mugello su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Il pilota romano della Ducati VR, reduce della vittoria nell’ultima gara del Gp di Barcellona, monta le gomme nuove nel finale di turno e chiude in 1:46.242 davanti a Jorge Martin (Aprilia) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) rispettivamente staccati di 438 e 452 millesimi. A seguire Maverick Vinales (Ktm Tech 3), Jack Miller (Yamaha Pramac), Pedro Acosta (Ktm), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Francesco Bagnaia (Ducati), protagonista di un’escursione sulla ghiaia mentre stava lanciandosi per migliorare il suo tempo, Raul Fernandez (Aprilia Trakhouse) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Moto Gp d’Italia al Mugello: Di Giannantonio miglior tempo nelle libere. Cauto Marc Marquez al rientro dopo l’incidente

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MARC MÁRQUEZ CONFIRMA QUE ESTARÁ EN MUGELLO ¿DI GIANNANTONIO CANDIDATO REAL EL SEMÁFORO

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