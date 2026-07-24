A Macao si disputa la seconda semifinale della Volleyball Nations League femminile 2026 tra Turchia e le padrone di casa. La partita segue quella tra Italia e Brasile, entrambe già disputate. La sfida tra le due nazionali si svolge con grande intensità e tensione, senza che sia previsto un eventuale prolungamento o supplementari. La gara si svolge senza particolari variazioni rispetto ai formati standard e si conclude con la vittoria di una delle due squadre.

Dopo Italia-Brasile, il programma delle semifinali della Volleyball Nations League femminile 2026 propone un confronto forse meno atteso alla vigilia, ma non per questo meno affascinante. Sabato 25 luglio alle ore 13.30 italiane Turchia e Cina si contenderanno il secondo posto nella finale di Macao, al termine di due quarti di finale molto diversi per andamento, ma accomunati dalla capacità delle due squadre di reagire alle difficoltà e cambiare volto alla propria partita. La Turchia di Daniele Santarelli ha superato il Canada per 3-1, rimontando dopo aver ceduto il primo set e imponendo progressivamente la propria maggiore esperienza nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vargas sfida il muro cinese: a Macao seconda semifinale di VNL ad alta tensione tra Turchia e le padrone di casa

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