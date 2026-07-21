In vista delle semifinali della VNL femminile a Macao, l’Italia sfiderà nuovamente l’Olanda. Le due squadre si sono affrontate nella prima settimana del torneo, ma questa partita rappresenta un passaggio decisivo, senza possibilità di errori per l’Italia.

L’Italia ritrova l’Olanda sulla strada delle Finals. Stavolta, però, non ci sono più margini d’errore. Dopo essersi affrontate nella prima settimana della Volleyball Nations League 2026 a Brasilia, con un netto 3-0 a favore delle azzurre, le due nazionali si ritrovano nei quarti di finale della Final Eight in una sfida che vale l’accesso alle semifinali. La squadra di Julio Velasco parte con i favori del pronostico, ma il precedente della fase intercontinentale rappresenta soltanto un’indicazione: nella fase a eliminazione diretta ogni partita fa storia a sé e l’ Olanda di Felix Koslowski ha dimostrato nel corso del torneo di possedere qualità sufficienti per mettere in difficoltà chiunque. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia ritrova l’Olanda: a Macao in palio c’è la semifinale della VNL femminile!

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