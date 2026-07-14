L’Italia di pallavolo ha iniziato il torneo di Osaka con una sconfitta contro il Giappone, squadra di casa e leader del gruppo. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-1 in favore degli asiatici. La nazionale italiana cerca punti per qualificarsi alle Finals di VNL 2026 e riprenderà il cammino mercoledì 15 luglio alle 12.00. La squadra di De Giorgi affronta la seconda gara del girone con l’obiettivo di migliorare il risultato.

L’Italia riparte da Osaka con un obiettivo chiarissimo: blindare la qualificazione alla fase finale della Volleyball Nations League 2026. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi apre mercoledì 15 luglio (ore 12.20 italiane) la terza e ultima settimana della fase intercontinentale affrontando subito l’avversaria più ostica del girone, il Giappone, padrone di casa e attuale capolista della competizione. Un banco di prova immediatamente severo per gli azzurri, che dopo il lavoro svolto a Cavalese e l’amichevole con l’Argentina arrivano in Giappone con l’organico praticamente al completo e con la consapevolezza di avere ancora tutto nelle proprie mani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Subito il Giappone padrone di casa e capolista ad Osaka per gli azzurri a caccia dei punti per conquistare le Finals di VNL

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Ragionamento che ci sta ma allora trasponiamolo sulla CL: se agli 8vi di finale arrivano sempre solo club di 6 o 7 nazioni perchè mai dobbiamo allargare a 36 squadre la squadre qualificate infilando ucraina serbia israele grecia etc etc che non arriveranno m x.com