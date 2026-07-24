La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo un uomo di 58 anni per l'omicidio della moglie, avvenuto il 16 aprile 2025 nel cortile di un complesso residenziale di Samarate. La vittima è stata colpita con 16 coltellate. La coppia, ormai separata di fatto, abitava in appartamenti distinti nello stesso complesso.

La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate (Varese) dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti., La sentenza, emessa dalla Corte presieduta da Giuseppe Fazio, ha accolto integralmente la richiesta del pubblico ministero Ciro Caramore, riconoscendo le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori. Ai genitori, ai due figli e alla sorella della vittima è stata inoltre riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 880 mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Varese, uccise la moglie che lo aveva lasciato: condannato all'ergastolo

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