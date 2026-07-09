Un uomo di 50 anni è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la moglie, di 45 anni, nella loro abitazione a Ripaberarda, frazione di Castignano, il 19 dicembre 2024. La sentenza prevede anche tre mesi di isolamento diurno. L’uomo era accusato di aver torturato e ucciso la donna, con il processo che si è concluso con la condanna definitiva.

Condanna all’ ergastolo e tre mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso in casa la moglie 45enne, Emanuela Massicci, a Castignano ( Ascoli Piceno ), nella frazione di Ripaberarda, il 19 dicembre 2024. A deciderlo la Corte d’Assise di Macerata. La donna, maestra di professione, morì a causa delle percosse ricevute e delle ferite con dei fendenti che il marito, operaio in una fabbrica di Ascoli Piceno, le aveva inflitto nel corso della notte. In casa, erano presenti anche i loro bambini di 8 e 10 anni. È stata dunque accolta la richiesta della Procura di Ascoli che contesta l’omicidio pluriaggravato, come conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura; aggravato dall’essere stato commesso contro la moglie, con crudeltà e per futili motivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Femminicidio Ascoli Piceno, torturò e uccise la moglie: condannato all’ergastolo

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