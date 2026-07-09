Torturò e uccise la moglie in casa | Massimo Malavolta condannato all’ergastolo

La Corte d’Assise di Macerata ha condannato all’ergastolo e tre mesi di isolamento diurno un uomo di 50 anni per aver ucciso e torturato la moglie di 45 anni in casa. L’omicidio si è verificato il 19 dicembre 2024 a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno.

La Corte d’Assise di Macerata ha condannato all’ergastolo e tre mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell’omicidio della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano (Ascoli Piceno), il 19 dicembre 2024. I giudici hanno accolto la richiesta della procura, che contesta l’ omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura. Riconosciute le aggravanti dei maltrattamenti, della crudeltà, dei futili motivi e della minorata difesa della vittima, che – secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini – sarebbe stata anche torturata anche nei giorni precedenti all’omicidio. L’omicidio davanti agli occhi dei figli. 🔗 Leggi su Open.online

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the disgraced prince woke up in a scandal! to survive, he married two sisters in one night.

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