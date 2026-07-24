Varato decreto legge anti-maranza minorenni sempre imputabili tra i 14 e i 18 anni

Da imolaoggi.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha approvato un decreto legge che mantiene i minorenni tra i 14 e i 18 anni sempre imputabili in caso di reato. La normativa modifica le regole sull’imputabilità, che prima poteva essere valutata caso per caso dal giudice. La legge entra in vigore immediatamente e riguarda i procedimenti penali in corso e futuri, senza prevedere differenze di trattamento in base all’età, all’interno della fascia stabilita.

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Il Governo vara una nuova norma contro la criminalità minorile e cambia le regole sull’imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Finora il giudice doveva, infatti, accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, con il disegno di legge approvato nel pomeriggio dal Consiglio dei ministri ora “viene invertito l’onere della prova”. “Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne” afferma in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni, commentando il provvedimento che non sarà immediatamente operativo, ma andrà approvato dal Parlamento. “Chi aggredisce, chi rapina chi devasta – sottolinea la premier – deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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NUOVO DECRETO SICUREZZA, MINORI E MARANZA I NUOVI NEMICI DELLORDINE: IL PIANO DEL GOVERNO

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